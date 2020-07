Dos anys de presó per al mosso que va punxar les rodes d'una cinquantena de vehicles a l'AP-7

Dos anys de presó per a l'agent dels Mossos d'Esquadra detingut per punxar rodes d'una cinquantena de vehicles a l'AP-7 , al seu pas pel Vallès. Durant el mes de desembre de 2017, el mosso fora de servei havia col·locat un artefacte punxegut en un punt entre Montornès i Sant Cugat del Vallès, provocant que diversos vehicles, sobretot camions, patissin punxades a les rodes. Se li atribueixen delictes de danys, contra la seguretat vial i falsedat documental.Segons informa El Periódico , a l'agent se li haurien aplicat atenuants respecte a la pena inicial per haver reconegut els fets. La Fiscalia demanava fins a sis anys de presó ja que considerava que l'imputat havia actuat de forma premeditada, fent la via molt insegura i perillosa generant un alt risc per a la circulació. Per altra banda, el jutge de Granollers també ha acabat suspenent l'execució de la condemna, per la qual cosa el mosso no haurà d'ingressar en un centre penitenciari.