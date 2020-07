Els comuns reclamen al PSC que se sumi al front per investigar el rei emèrit

El portaveu de Catcomú i diputat al Congrés, Joan Mena, s'ha dirigit directament al líder del PSC, Miquel Iceta, perquè aclareixi el seu posicionament després de les últimes informacions sobre presumptes casos de corrupció de la família reial.En roda de premsa des del Parlament, Mena li ha reclamat que "faci pinya amb totes les forces d'esquerra de l'estat espanyol per aixecar el mur d'opacitat que protegeix Joan Carles I". Sobre la visita de Felip VI aquest dilluns al monestir de Poblet , Mena ha dit que l'única compareixença "útil" de l'actual monarca seria que donés explicacions per demostrar que "la inviolabilitat de Joan Cares I no és sinònim d'impunitat".Mena també ha carregat contra la proposta de la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, perquè els ajuntaments puguin fer front a la Covid-19. Es tracta, segons Mena, d'una proposta "injusta i ineficient" que no serveix perquè es tracta d'una "política de préstecs". "És com si per accedir als teus estalvis haguessis de recórrer a un préstec", ha resumit per després reclamar una reforma de la llei Montoro.Segons Mena, és un contrasentit que en un moment en què el pacte d'estabilitat està suspès a l'Estat, es continuï amb "l'asfixia" als ajuntaments.

