Dos dels quatre mossos ferits per l'atac d'un home amb una katana, en estat greu

L'incident ha tingut lloc a l'entorn de la rotonda de la sortida cap a Vic de Moià, i s'ha viscut amb molta tensió des dels cossos de seguretat i emergències. Desplegament de Mossos per atendre l'actuació. Foto: Xavier Rius

Quatre agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits -dos d'ells de gravetat- amb una katana aquest dissabte al vespre a Moià (en un principi s'havia dit que només eren tres). Un sergent ha patit l'amputació de dos dits, tot i que n'hi han pogut reconstruir un, i dos agents presenten ferides als braços segons les primeres informacions que han arribat a. També l'agressor ha resultat ferit, en aquest cas per un tret al canell d'un dels agents.Poc abans de les 8 del vespre d'aquest dissabte, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat a un domicili de Moià per donar suport al SEM en la recollida d'un home de 37 anys que havia de fer un ingrés no voluntari a un centre psiquiàtric per patir esquizofrènia. L'home ha rebut cordialment els agents, però els ha demanat anar a l'habitació a vestir-se.Un cop a l'habitació ha tret de sota el llit una katana i ha atacat el sergent a qui ha amputat dos dits d'una mà. Els altres agents han tret les defenses per reduir-lo i el sergent ha pogut disparar el taser però, segons fonts properes, no li ha fet efecte.Tot seguit, l'agressor ha produït ferides de consideració als braços d'un altre agent i també ha ferit, més lleument dos agents més. Un d'ells ha hagut de ser traslladat amb helicòpter a un centre sanitari, mentre que els altres han estat traslladats en ambulància. El sergent i un dels agents han estat traslladats a l'hospital Parc Taulí de Sabadell i els altres a Sant Joan de Déu de Manresa.Segons ha pogut saber el diari, un dels agents ha efectuat tres trets, un dels quals ha impactat a l'agressor en un canell. Finalment, l'agressor ha estat reduït i detingut, i traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu on, després de ser intervingut quirúrgicament del tret al canell ha ingressat en el servei psiquiàtric. L'home està acusat de quatre delictes d'homicidi en grau de temptativa.Fins al lloc de l'atac s'han desplaçat tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), quatre vehicles dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter medicalitzat. Mentre han succeït els fets i fins diverses hores després, hi ha hagut afectacions importants de trànsit ja que la casa es troba en la carretera de Vic que creua la població.

