VÍDEOS Tensió i càrregues dels Mossos a la manifestació contra Felip VI

Les protestes d'aquest dilluns al matí contra la visita de Felip VI repartides per tot Catalunya han acabat en una gran marxa de centenars de persones a Poblet. En l'intent d'accedir al monestir del municipi, on el monarca fa el seu únic acte a Catalunya, els Mossos han desallotjat manifestants i la tensió ha anat escalant fins a produir-se càrregues.



Alguns manifestants han gravat els moments de tensió entre manifestants i policia, amb els Mossos reculant davant el pas de la gent, i també denunciant que es permetia passar la gent amb banderes espanyoles i no la resta.

La manifestació contra el Borbó avança cap el Monestir de Poblet, els Mossos reculant.

Endevant valents i valentes.#CatalunyaNoTeRei pic.twitter.com/40iN5Jncof — JDD (@JoanDeaDua) July 20, 2020

#NoTenimRei i no aturaran un poble en moviment! La força de la gent!



Al Monestir de Poblet #CoronaCiao ✊ pic.twitter.com/7HkKIUcav4 — Aram (@Aramrp) July 20, 2020

La criva dels @mossos per anar a “saludar” al rei, si portes bandera espanyola passes i sinó no. @MiquelBuch #dimissió pic.twitter.com/o3apKwIIpW — Oriol Nicolau i Tell (@onicolautell) July 20, 2020

L'ambient s'ha anat escalfant a l'exterior del monestir, on s'han produït algunes càrregues dels Mossos. Les protestes s'allargaran durant tot el dia i acabaran de nit, amb una cassolada convocada per Òmnium.

