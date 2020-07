Com saber si estan espiant el teu mòbil

Aquests últims dies l'espionatge de mòbils ha estat notícia. I és que, per desgràcia, existeixen molts tipus de software espia que són senzills d'instal·lar en tota mena de dispositius. Softwares que poden rastrejar els nostres missatges, converses, fotografies, ubicació...Per això és molt important que, quan rebem un correu que ens sembli sospitós o un link estrany, l'esborrem i no l'obrim, ja que podria tractar-se d'un programa maliciós per espiar les nostres dades. A continuació us portem alguns senyals que poden indicar que ensestan espiant el mòbil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor