EN DIRECTE Les protestes per la visita de Felip VI

14:18 El 2020 no hi haurà Pilota d'Or



La revista France Football, organitzadora de la Pilota d'Or, ha anunciat que aquest any no hi haurà premi al millor jugador del món de futbol. Així, per primera vegada des del 1956, no hi haurà guanyador per al prestigiós guardó per les "circumstàncies excepcionals" de l'any a causa del coronavirus. À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

13:52 Ros demana trobar un equilibri entre salut i economia a Barcelona



El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha dit aquest dilluns que les administracions "encara són a temps" de prendre mesures equilibrades que tinguin cura de la salut i els llocs de treball a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, on en els últims dies s'ha detectat un repunt de covid-19 que ha portat el Govern a restringir reunions de més de 10 persones i algunes activitats. "No estem tan malament com al març o a l'abril com per plantejar aturades o parcials de l'economia però hem de ser responsables i mantenir les mesures de precaució", ha dit en una roda de premsa.

13:38 El PSC carrega contra la gestió del Govern: "Ho ha fet tot tard i malament"



La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha defensat que el Govern no hauria de prohibir l'obertura de centres esportius i culturals ja que ofereixen garanties i traçabilitat de la Covid-19. En roda de premsa, Granados ha esmenat les decisions de l'executiu català sobre aquests àmbits i que afecten la ciutadania i sectors econòmics "que havien fet tota la feina i que poden oferir seguretat". D'altra banda, la portaveu dels socialistes ha carregat contra l'executiu català per haver-ho fet tot "tard i malament".

13:29 Un equip científic estudia al Sincrotró Alba potencials fàrmacs contra la Covid-19



El projecte es basa a estudiar com aquests fàrmacs afecten l'estructura dels microtúbuls, uns biopolímers en forma de filaments que es troben dins de les cèl·lules funcionant com un esquelet intern i que hi intervenen, entre altres coses, en la funció de transport de substàncies, entre elles els virus.

13:24 Felip VI, rebut per l'abad de Poblet, el ministre Salvador Illa i la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera



El rei Felip VI ha estat rebut al monestir de Poblet per l'abad i l'han acompanyat en la visita el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. La visita s'ha fet sota unes estrictes mesures de seguretat. Els Mossos han carregat contra els manifestants a l'exterior del monestir i han detingut almenys una persona. A l'interior, la visita ha transcorregut sense cap incident. Informa Josep M. Llauradó. Felip VI ha estat rebut per l'abad de Poblet, el ministre Salvador Illa i la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera; informa @JosepMLlaurado https://t.co/pQudZqR0Rl pic.twitter.com/sbX6DJJxoZ — NacióDigital (@naciodigital) July 20, 2020

13:13 Calma tensa a l'entorn de Poblet



Els manifestants continuen als accessos del monestir de Poblet, fortament blindat pels Mossos d'Esquadra que han intentat desallotjar els concentrats i han detingut almenys una persona, el responsable de premsa de l'Ajuntament de Montblanc. La situació és de calma tensa. Els manifestants han cantat Els Segadors i s'han sentit proclames contra el monarca espanyol. Felip VI encara s'estarà fins a les dues al monestir, tot i que la visita ja ha acabat. Informa Josep M. Llauradó.

FOTOS Molta presència dels Mossos a Poblet arran de la visita de Felip VI. Centenars de persones protesten per la presència del monarca a Catalunya; informa @JosepMLlaurado https://t.co/fYB7XJTlKF pic.twitter.com/8urWirx2uN — NacióPolítica (@naciopolitica) July 20, 2020

12:56 ERC, sobre les càrregues dels Mossos per la visita del rei: "Estem cansats d'aquestes imatges"



La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha valorat l'actuació policial davant les manifestacions independentistes per la visita de Felip VI a Catalunya. Els republicans ha lamentat les imatges que s'han observat. "Estem cansats de veure massa vegades imatges dels Mossos carregant contra manifestants independentistes", ha afirmat Vilalta. La dirigent republicana ha subratllat que el que ERC sempre reclama als Mossos és que "els dispositius estiguin ben dissenyats i la proporcionalitat sigui l'adequada". "Si hi ha hagut actuacions fora de lloc, seguirem demanant que es puguin aclarir els fets i es depurin responsabilitats", ha afegit. Informa Joan Serra Carné.

12:53 Acaba la visita de Felip VI a Poblet



El rei Felip VI ja ha visitat el monestir de Poblet. Ha estat rebut per l'abad i no hi ha hagut cap intervenció. En la visita també hi ha participat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. A l'exterior del monestir s'han produït alguns incidents entre Mossos i manifestants independentistes, que protestaven per la presencia del monarca a Catalunya. Informa Josep M. Llauradó.

EN DIRECTE Acaba la visita de Felip VI al monestir de Poblet. Ha estat rebut per l'abad i també hi ha assistit el ministre Salvador Illa; informa @JosepMLlaurado https://t.co/BAKarCscpk pic.twitter.com/vBstWN0WKe — NacióPolítica (@naciopolitica) July 20, 2020

12:49 ERC admet que encara no té data per a la reunió de la taula de diàleg



La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha admès aquest dilluns en la roda de premsa després de la reunió de la permanent que el partit encara no té "novetats" sobre la nova trobada de la taula de negociació amb l'Estat. "El compromís de les parts està intacta", ha dit Vilalta, que ha admès que l'evolució de la pandèmia condiciona el calendari. "En la mesura del possible, s'ha de complir el compromís", ha afegit la dirigent republicana. ERC va afirmar que la taula de diàleg s'havia de reunir aquest juliol. Informa Joan Serra Carné.

12:26 Paluzie: "Felip VI encarta el sotmetiment de Catalunya pel dret de conquesta"



Paluzie assegura que Felip VI visita Poblet per buscar "una legitimació històrica que no ha tingut mai". "Ell encarna el sotmetiment de Catalunya pel dret de conquesta. Mai serà benvingut", diu la presidenta de l'ANC. Avui el rei Borbó va a Poblet buscant una legitimació històrica que no ha tingut mai, ell encarna el sotmetiment de Catalunya pel dret de conquesta com ens va recordar el 3 d'octubre. Per això mai serà benvingut #CatalunyaNoTèRei #objectiuindependencia pic.twitter.com/ZNH89mxofO — Elisenda Paluzie (@epaluzie) July 20, 2020

12:18 Cuixart: "Els catalans no tenim rei"



Jordi Cuixart critica la visita de Felip VI a Catalunya i deixa clar que els catalans no tenen rei i mai no callaran. Òmnium ha impulsat diverses protestes arreu de Catalunya i ha convocat una cassolada aquest vespre a les 21h per recordar al monarca que no és benvingut. Els catalans no tenim rei i mai no callarem #CoronaCiao pic.twitter.com/W6KdlIMYqZ — Jordi Cuixart (@jcuixart) July 20, 2020

12:09 Puigdemont evita pronunciar-se sobre JxCat i el seu futur electoral



En la presentació del primer volum de les seves memòries polítiques, Carles Puigdemont ha evitat respondre qualsevol pregunta relacionada amb el futur de Junts per Catalunya (JxCat), i també sobre la possibilitat -defensada per amplis sectors de la formació, que naixerà aquest dissabte- de ser cap de llista a les properes eleccions. Informa Oriol March.

11:45 Òmnium convoca una cassolada a les 21h contra Felip VI



Òmnium Cultural ha convocat una cassolada aquesta nit a les nou per deixar clar a Felip VI que no és benvingut a Catalunya. Sota el lema "Catalunya no té rei", l'entitat demana que ressoni als balcons la canço Bella Ciao, que s'ha agafat com a himne per demostrar el rebuig de la societat catalana al monarca espanyola.

Felip VI visita Catalunya i li hem de deixar clar que no és benvingut a casa nostra. Mobilitzem-nos, Catalunya no té rei!



🕘 21 h

🥁 Cassolada

🎶 Que ressoni la cançó #CoronaCiao!



📃 Aprèn-te la lletra: https://t.co/ietncSSEe0 pic.twitter.com/t2VdyLfrU9 — Òmnium Cultural (@omnium) July 20, 2020

11:40 Irene Montero, sobre el rei emèrit: "És difícil separar els casos de corrupció de la família Borbó de la institució"



La ministra d’Igualtat, Irene Montero, creu que “és molt difícil separar els casos de corrupció, alguns presumptes i altres contrastats, de la família Borbó de la institució que representen”. Durant una jornada al Escorial, Montero ha afirmat també que les informacions que estan sortint sobre el rei emèrit són “greus” i que la responsabilitat del govern espanyol és “vetllar per què tothom tingui clar a Espanya que tots som iguals davant la llei”. “Que la justícia és igual per a tots, que la corrupció és una cosa del passat i que no hi haurà imputat a Espanya, ha insistit la titular d’Igualtat.

11:31 Kiss, Judas Priest i Blind Guardian actuaran al Rock Fest Barcelona 2021



Kiss i Judas Priest havien d'actuar en aquesta edició del Rock Fest Barcelona que finalment es va cancel·lar pel coronavirus i ara lideraran el cartell de l'edició del 2021, que tornarà l'1, 2 i 3 de juliol de l'any vinent. S'hi uneixen Blind Guardian, Foreigner i Dropkick Murphys, així com una trentena de bandes. Aquest dimecres s'anunciarà el cap de cartell de la pròxima edició del certamen, que se celebra des del 2014 al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. Les entrades per a l'edició d'enguany seran vàlides per a l'any vinent.

11:21 Continua la marxa cap a Poblet



Centenars de persones caminen cap a Poblet per donar la "benvinguda" a Felip VI. El monestir està blindat i el personal de seguretat només hi deixa accedir aquelles persones que estan acreditades per cobrir la visita del monarca espanyol. Informa Josep M. Llauradó.

EN DIRECTE Continua la marxa cap a Poblet per donar la "benvinguda" a Felip VI. El monestir està blindat amb fortes mesures de seguretat; informa @JosepMLlaurado (fotos de l'@assemblea) https://t.co/LOolgIJAQ5 pic.twitter.com/tktnc0QBt6 — NacióDigital (@naciodigital) July 20, 2020

10:52 Poblet, blindat per la visita de Felip VI



La visita de Felip VI ha obligat a blindar Poblet. Hi ha un control estricte a la carretera d'accés i el personal de seguretat fa girar cua a tota aquella gent que no està acreditada per cobrir la visita del monarca espanyol. També s'ha posat tanques a les portes de monestir. Informa Josep M. Llauradó. EN DIRECTE Poblet, blindat per la visita de Felip VI. Controls estrictes als accessos per carretera, tanques al monestir... El personal de seguretat fa girar cua tota la gent que no estigui acreditada; informa @JosepMLlaurado https://t.co/rGgAj5TXrW pic.twitter.com/wukOyUoUkL — NacióPolítica (@naciopolitica) July 20, 2020

10:41 Comença la marxa cap a Poblet per rebre Felip VI



Més d'un centenar de persones ha sortit de l'Espluga de Francolí per anar cap al monestir de Poblet a rebre Felip VI, que visitarà la zona amb la comitiva reial aquest migdia. Entre els manifestants hi ha estelades i banderes contra la monarquia espanyola. Informa Josep M. Llauradó.

EN DIRECTE Comença la marxa des de l'Espluga de Francolí fins al monestir de Poblet per donar la "benvinguda" a Felip VI, que aquest migdia visitarà la zona amb la comitiva reial. Informa @JosepMLlaurado https://t.co/SlINZHodXQ pic.twitter.com/GnsGK7rdyr — NacióPolítica (@naciopolitica) July 20, 2020

10:31 Tot a punt per rebre Felip VI



Unes 300 persones s'han mobilitzat a l'Espluga de Francolí per recordar a Felip VI que "Catalunya no té rei". D'aquí a uns minuts es desplaçaran cap al monestir de Poblet, on ha d'anar també la comitiva reial visita aquest migdia en el marc de la ronda que estan fent per diversos punts de l'Estat. Havien de visitar Barcelona però finalment no ho faran. L'ANC i Òmnium han organitzat una acció per deixar clar al monarca que no és benvingut a Catalunya i exigir que s'acabi amb la corona. Informa Josep M. Llauradó.

EN DIRECTE Unes 300 persones es mobilitzen a l'Espluga de Francolí per donar la "benvinguda" a Felip VI sota el lema "Catalunya no té rei". La comitiva reial ha de visitar el monestir de Poblet aquest migdia. Informa @JosepMLlaurado https://t.co/KM5AnQfBx9 pic.twitter.com/JwvTsAcACB — NacióDigital (@naciodigital) July 20, 2020

09:57 Mobilitzacions contra la visita de Felip VI



Diverses persones s'han mobilitzat en diferents punts del país amb pancartes contra la visita de Felip VI aquest migdia al monestir de Poblet. L'acció més important serà la que faran Òmnium i l'ANC a dos quarts d'onze, però en lloc com Terrassa, Rubí o Vic ja s'hi han desplegat pancartes amb el lema "Fem-la caure" i crits de "Catalunya no té rei". EN DIRECTE Primeres accions en diversos punts del país contra la visita de Felip VI a Catalunya. Apareixen pancartes amb el lema "Fem-la caure" i #CoronaCiao https://t.co/jmhAMQcfED pic.twitter.com/dbzFsonhaQ — NacióDigital (@naciodigital) July 20, 2020

09:56 Romeva: "Estem en situació d'empat tècnic. Espanya no ha guanyat"



L'exconseller Raül Romeva ha defensat que en la situació actual hi ha un "empat tècnic" perquè Espanya no ha guanyat "en absolut" i l'independentisme tampoc, perquè no s'ha aconseguit un estat. "Una de les grans lliçons és que nosaltres no hem tingut la força per guanyar i que l'Estat no ha tingut la força per guanyar", ha resumit en una entrevista a Catalunya Ràdio. L'exconseller que ha estrenat el tercer grau aquest cap de setmana ha apostat per parlar d'aprenentatges més que d'autocrítica i ha afegit que mirar enrere i buscar culpables en l'independentisme "no ajuda a avançar".

09:28 Colau assegura que no volen "tancar res" però que en les activitats culturals hi ha "inseguretat jurídica"



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que el Procicat té sobre la taula des de divendres la petició d'autorització per a festivals a Barcelona com el Grec o el Cruïlla XXS, però que l'única resposta que han rebut és el qüestionari on es refermava la prohibició general de l'activitat cultural. "No volem tancar res però hi ha inseguretat jurídica", ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio.

Colau creu que no pot ser que, perquè no "s'hagi arribat a temps" o no s'hagi fet "prou bé", ara s'impulsin mesures "gruixudes" i "prohibicions genèriques" a sectors que "no en tenen la culpa". "La cultura ho està fent molt bé", insisteix. Per això, insta a "mirant endavant" i que el Procicat ho arregli "avui" perquè és "de sentit comú".

09:12 Trilla diu que el risc de transmissió és "baix" als espectacles culturals a l'aire lliure



El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmat que el risc de transmissió és "baix" als espectacles culturals a l'aire lliure i on es compleixen les mesures de seguretat. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afegit que el risc de contagi és fins i tot "més controlat en un espai amb entrada ordenada com és el Grec que no pas en una platja, on depèn de cadascú mantenir o no la distància de seguretat".



Tot i això, ha dit que "sempre hi haurà incoherències". Trilla ha insistit que es va arribar tard a Lleida i L'Hospitalet però que s'ha actuat "amb més rapidesa" a Barcelona. Per això, ha confiat en contenir els brots, que les cadenes de contagi perdudes "siguin poques" i ha destacat la importància d'aquesta setmana.

07:42 El DOGC publica l'ampliació de les mesures restrictives a Figueres, Vilafant i Sant Feliu de Llobregat

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest dilluns les dues resolucions per aplicar les mesures restrictives també a Figueres i Vilafant, a l'Alt Empordà, i Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat. El comitè tècnic del Procicat va aprovat aquest diumenge estendre les mesures a aquests municipis per contenir els brots epidèmics de la covid-19.

Es tracta de les mateixes mesures que ja s'apliquen en 13 municipis de l'àrea de Barcelona i a bona part del Segrià i la Noguera. Entre aquestes hi ha la prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com privat, i la recomanació de no sortir de casa si no és per realitzar activitats essencials.

23:40 Marta Rovira elogia Junqueras i carrega contra Sanchis



La secretària general d'ERC ha lloat aquest diumenge la figura d'Oriol Junqueras després de l'entrevista que el líder republicà ha concedit a TV3. Rovira creu que Junqueras està "més en forma que mai" i ha criticat les preguntes de Vicenç Sanchis, a qui li ha retret poc esperit constructiu.

@junqueras més en forma que mai!

L’entrevista no ha comptat amb cap pregunta constructiva. Feta de retrets, rumors i tòpics per deixar-lo en evidència.

Junqueras: sóc aquí per ajudar, la proposta política és clara i el compromís intacte!#seguim #Llibertat #RepúblicaCatalana — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) July 19, 2020

19:29 Òmnium publica un clip contra el Borbó a ritme de “Bella ciao”



Òmnium Cultural ha publicat aquest diumenge un videoclip en contra del Borbó i de la seva visita a Catalunya. L’entitat ha mostrat el seu rebuig a ritme de “Bella ciao”, la popular cançó italiana contra el feixisme. Felip VI visitarà aquest dilluns el monestir de Poblet però no anirà finalment a la ciutat de Barcelona.





16:52 La Guàrdia Urbana irromp en un concert a la sala Heliogàbal de Barcelona



Agents de la Guàrdia Urbana van tallar un concert a la sala barcelonina Heliogàbal en el qual hi havia 16 assistents. Va ser durant una actuació de Sandré, segons recull la revista Enderrock. Tot i complir les mesures de seguretat, es va suspendre el segon passi.