L'Audiència de Madrid confirma l'absolució del PP en la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

L'Audiència Provincial de Madrid ha confirmat l'absolució de l'PP d'un delicte de danys informàtics per la destrucció dels ordinadors que feia servir l'extresorer popular Luis Bárcenas a la seu de el partit fins al gener del 2013, segons han informat fonts jurídiques.Així, l'Audiència ha desestimat els recursos interposats contra les acusacions populars contra la sentència de Jutjat Penal número 31 de Madrid que va absoldre el partit polític ia l'extresorera de la formació política Carmen Navarro, el cap de l'Assessoria Jurídica Alberto Durán i el responsable de l'departament informàtic de el partit José Manuel Moreno per danys informàtics i pel de encobriment per falta de proves.

