ERC critica Interior per les càrregues durant la visita del rei: «Estem cansats d'aquestes imatges»

La setmana política ha començat agitada per l'entrevista d'Oriol Junqueras a TV3 - en la reaparició televisiva del líder d'ERC - i la publicació del llibre de Carles Puigdemont sobre la seva etapa a Palau, en el qual acusa el seu soci al Govern de "deslleial" . Les aparicions de Junqueras i Puigdemont han marcat la roda de premsa d'ERC d'aquest dilluns, tot i que els republicans també han enviat un missatge a la conselleria d'Interior per les càrregues dels Mossos d'Esquadra durant la visita de Felip VI al monestir de Poblet . "Estem cansats de veure massa vegades imatges dels Mossos carregant contra manifestants independentistes", ha afirmat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta.Els republicans ha lamentat les imatges que s'han observat aquest dilluns al matí a l'entorn del monestir, on s'hi han concentrat centenars d'independentistes per protestar per la presència del rei. Vilalta ha exposat que el que ERC sempre reclama als Mossos és que "els dispositius estiguin ben dissenyats i la proporcionalitat sigui l'adequada". "Si hi ha hagut actuacions fora de lloc, seguirem demanant que es puguin aclarir els fets i es depurin responsabilitats", ha afegit la portaveu republicana.Sobre la relació entre Junqueras i Puigdemont, la cúpula republicana hi ha volgut passar de puntetes. Ha passat el mateix amb el contingut del llibre de Puigdemont, titulat M'explico i escrit amb l'ajuda de Xevi Xirgo, director d'El Punt Avui . "Des d'ERC no entrarem a valorar el contingut d'un llibre que no hem pogut llegir. Sí que ens agradaria poder explicar que des d'ERC no volem contribuir a fer més retrets entre independentistes. La gent n'està cansada i no suma", ha exposat Vilalta. Sobre la formació d'un futur executiu de coalició, la secretària general adjunta de la formació ha estès la mà a Junts per Catalunya: "Hem de poder compartir governs amb aquells amb qui compartim projecte, i aquest projecte és la República catalana".En la roda de premsa posterior a la reunió de la permanent d'ERC, Vilalta ha admès que el partit encara no té "novetats" sobre la nova trobada de la taula de negociació amb l'Estat. "El compromís de les parts està intacta", ha dit Vilalta, que ha admès que l'evolució de la pandèmia condiciona el calendari. "En la mesura del possible, s'ha de complir el compromís", ha afegit la dirigent republicana. ERC va afirmar que la taula de diàleg s'havia de reunir aquest juliol.

