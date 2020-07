L'exministre socialista José Blanco fa negoci dels seus contactes als «poders públics»

José Blanco, exministre i antic número dos al PSOE, ven els seus contactes directes amb "els poders públics" per la seva consultora Acento. Així ho revelen uns documents publicats per elDiario.es . En aquests papers, Blanco posa en valor la "interlocució permanent" amb el poder.Blanco va crear l'empresa l'octubre de l'any passat amb l'exportaveu parlamentari del PSOE al Congrés Antonio Hernando, i la setmana passada va anunciar la incorporació de l'exlíder del PP basc Alfonso Alonso com a president.En altres documents, Blanco manté el discurs on treu pit dels contactes per captar clients per a la seva consultora: "Facilitar la interlocució entre la companyia i el Govern, tenint en compte el valor afegit, les oportunitats i potencialitats de l'empresa" o "establir un diàleg permanent amb els responsables de les administracions i Ministeris en les iniciatives normatives i legals que puguin afectar els interessos i inversions de la companyia".A part d'aquests documents de la seva consultora, l'exministre socialista també ha estat notícia recentment en haver estat fitxat per Enagás com a conseller, al costat de l'expresident de la Generalitat José Montilla

