Protestes per la visita de Felip VI

Felip VI ha estat rebut per l'abad de Poblet, el ministre Salvador Illa i la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera; informa @JosepMLlaurado https://t.co/pQudZqR0Rl pic.twitter.com/sbX6DJJxoZ — NacióDigital (@naciodigital) July 20, 2020

VÍDEO Així ha estat la visita de Felip VI al monestir de Poblet: amb l'abad, Salvador Illa i Teresa Cunillera; informa @JosepMLlaurado https://t.co/su6eshg4nq pic.twitter.com/Yn7L2A03qs — NacióDigital (@naciodigital) July 20, 2020

EN DIRECTE Unes 300 persones es mobilitzen a l'Espluga de Francolí per donar la "benvinguda" a Felip VI sota el lema "Catalunya no té rei". La comitiva reial ha de visitar el monestir de Poblet aquest migdia. Informa @JosepMLlaurado https://t.co/KM5AnQfBx9 pic.twitter.com/JwvTsAcACB — NacióDigital (@naciodigital) July 20, 2020

EN DIRECTE Primeres accions en diversos punts del país contra la visita de Felip VI a Catalunya. Apareixen pancartes amb el lema "Fem-la caure" i #CoronaCiao https://t.co/jmhAMQcfED pic.twitter.com/dbzFsonhaQ — NacióDigital (@naciodigital) July 20, 2020

La visita de Felip VI ha provocat protestes arreu de Catalunya. Un sabotatge a la línia de l'AVE a Girona, pancartes en diversos punts del país contra la visita del monarca i una gran marxa de centenars de persones cap a Poblet han marcat el matí i han escalfat l'ambient per a l'arribada de la comitiva reial al monestir de Poblet, blindat per a l'ocasió. A l'exterior del monestir s'han produït algunes càrregues dels Mossos, que han intentat desallotjar la protesta i han detingut almenys una persona, el responsable de premsa de l'ajuntament de Montblanc.Les actuacions dels Mossos han provocat un allau de crítiques de l'independentisme i, especialment, de la CUP, que ha denunciat que la policia catalana i el Govern de JxCat i ERC protegeix la corona. Els mateixos republicans han lamentat també les imatges dels agents colpejant manifestants. Òmnium i l'ANC han criticat la visita del rei per veu dels seus dos dirigents, Jordi Cuixart i Elisenda Paluzie, que han recordat que Catalunya no té rei i el monarca no serà mai benvingut al país. Les accions s'allargaran durant tot el dia i acabaran de nit, amb una cassolada convocada per Òmnium.Els Reis han aterrat a l'aeroport de Reus, on els han rebut el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Tots dos els han acompanyat durant la visita al monestir cistercenc. L'arribada al recinte monàstic s'ha produït cap a un quart d'una del migdia. Als Reis els ha rebut el pare abat, Octavi Vilà, i el prior, Rafael Barrué. Durant l'estada al monestir, Ses Majestats han visitat el claustre i l'església, entre d'altres espais. Abans de finalitzar la visita a les dues de la tarda també s'han reunit amb 18 dels 25 monjos de la comunitat -la resta estan malalts, segons fonts del govern espanyol.Des de divendres que s'estaven preparant mobilitzacions per recordar a Felip VI que no és benvingut a Catalunya. La visita s'havia de produir la setmana passada, divendres, però finalment es va ajornar i s'ha fet aquest dilluns. La comitiva reial només visitarà Poblet i descarta, per ara, desplaçar-se a Barcelona, principal focus de coronavirus a Catalunya i amb mesures de seguretat dictades pel Govern per mirar de controlar de nou l'epidèmia.A primera hora, un sabotatge a la línia de l'AVE a Girona ha afectat la circulació de trens. S'han cremat diversos objectes i això ha afectat la catenària, ha causat danys a la fibra òptica i per tant al sistema de senyalització. L'incident s'ha produït a primera hora del matí i al lloc hi han aparegut símbols contra la corona. Fins passades les nou del matí, la incidència ja ha afectat quatre trens i 330 persones. Com a transport alternatiu, els usuaris entre la capital catalana i Figueres són traslladats per carretera i els viatgers que es desplacen des de Girona són encaminats a Regionals.Al matí, centenars de persones s'han concentrat a l'Espluga de Francolí per començar una marxa fins a Poblet. Sota el lema "Catalunya no té rei", i entre crits i pancartes contra el monarca, han caminat fins a un monestir fortament blindat. De fet, el personal de seguretat només hi ha deixat accedir els periodistes acreditats per seguir la visita. Hores abans, s'han desplegat pancartes en diversos punts del país contra la monarquia.

