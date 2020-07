Una protesta contra la visita de Felip VI afecta la circulació de l'AVE a Girona

Sabotatge a la línia de l'AVE a Girona Foto: ACN

La crema d'objectes a la zona de vies ha provocat una avaria a la catenària d'Adif que està afectant la circulació de l'AVE entre Barcelona, Girona i Figueres, segons ha informat Renfe. L'avaria, entre Girona i Figueres, provoca una falta d'alimentació elèctrica a la línia i ha causat danys a la fibra òptica i per tant al sistema de senyalització. L'incident s'ha produït a primera hora del matí i al lloc hi han aparegut símbols contra la corona.Per aquest motiu, Renfe no pot oferir de moment una previsió per al restabliment del servei, segons ha informat la companyia. Fins passades les nou del matí, la incidència ja ha afectat quatre trens i 330 persones. Com a transport alternatiu, els usuaris entre la capital catalana i Figueres són traslladats per carretera i els viatgers que es desplacen des de Girona són encaminats a Regionals.El primer tren amb sortida des de Figueres a les 6.30 hores i arribada a Barcelona a les 7.25 hores, una freqüència que justament es va recuperar fa pocs dies després que fos suprimida arran del confinament, ja no ha efectuat la seva sortida.

