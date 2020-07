Puigdemont situa com a «molt incipient» la represa del contacte amb Junqueras

Carles Puigdemont ha assenyalat aquest dilluns, en la presentació telemàtica del seu llibre M'explico. De la investidura a l'exili (La Campana) , que la represa del contacte amb Oriol Junqueras, president d'ERC és encara "molt incipient" i que la freqüència de les trobades -també per videconferència- disten de tenir la "freqüència" desitjada. "Estem molt lluny de tenir la relació, la fluïdesa i la freqüència que voldríem. No hem plantejat cap escenari de governació futur", ha apuntat l'eurodiputat de Junts per Catalunya (JxCat), que ha indicat que només hi ha hagut una trobada privada entre tots dos. Puigdemont ha evitat referir-se tant a la seva probable candidatura a la Generalitat com al procés fundacional de JxCat i la seva relació amb el PDECat.L'eurodiputat de JxCat s'ha referit, en el temps de preguntes dels periodistes, a la relació entre els dos en els moments clau del procés, com per exemple què va passar entre la declaració de la independència del 27 d'octubre i la sortida a l'exili. Puigdemont ha admès que no van parlar des que es va proclamar la República fins que ja era a Bèlgica, en una trobada telemàtica amb els membres del Govern que va impulsar el referèndum quan eren a punt de passar per l'Audiència Nacional, que els enviaria a la presó sense fiança. L'expresident ha fet constar que Junqueras no va assistir a la trobada de l'executiu i les entitats posterior a la declaració. "No va ser possible", ha indicat, al mateix temps que ha considerat que la seva opinió era "rellevant".Poc abans de la roda de premsa, l'ACN ha avançat fragments del llibre entre els quals hi destacava una frase sobre Junqueras. Puigdemont assenyalava que la seva actitud quan compartien Govern era "deslleial" camí del referèndum , i li retreu que no digués res a les reunions. "No vull anar amb un vicepresident deslleial a una etapa tan dura", resumeix el dirigent de JxCat, que va deixar de confiar en el líder d'ERC des del maig del 2016. Va ser el moment en què la CUP va tombar els pressupostos i Puigdemont va decidir recuperar el pols de la legislatura amb una qüestió de confiança."Malgrat això, avui tenim una relació per tirar endavant el país", ha apuntat sobre el vincle actual amb Junqueras. "Per damunt de tot hi sobrevola una gran lleialtat a l'1-O, que jo vull preservar", ha remarcat l'eurodiputat, que ha volgut matisar que abans d'arribar a la presidència pràcticament no havien tingut contacte. L'expresident Artur Mas, en canvi, sí que hi havia tingut més relació en la legislatura anterior, i va compartir candidatura amb ell quan l'antiga CDC i ERC van formar Junts pel Sí.Junqueras va passar ahir pel plató de TV3 en la primera entrevista televisiva concedida des que va entrar en el tercer grau penitenciari i va indicar que parla entre "dos i tres cops per setmana" amb el líder a l'exili . "La relació és molt cordial. Parlem de política, de les famílies, de l'actualitat, de tot", va assenyalar el president d'ERC. Després de l'1-O, el vincle entre els dos dirigents es va anar esquerdant de forma evident fins la declaració d'independència i la sortida a l'exili de Puigdemont.Aquesta serà una setmana especialment intensa per a l'eurodiputat, que dijous treu a la venda el llibre de memòries editat per La Campana i dissabte serà el protagonista del congrés fundacional de la nova formació que promou sota les sigles de JxCat. Aquest conclave arrencarà el dia 25, però no es tancarà fins al 3 d'octubre . Per tant, les ponències d'organització i d'estratègia política, així com també els membres de la direcció, no s'acabaran de definir fins d'aquí a unes quantes setmanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor