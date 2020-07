El govern valencià tanca l’oci nocturn a Gandia

La conselleria de Sanitat Universal del País Valencià ha anunciat aquest dissabte el tancament de l'oci nocturn a la ciutat de Gandia (la Safor), on el brot de coronavirus afecta 49 persones.Així ho ha explicat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en una roda de premsa aquest dissabte, en la que ha informat de la obligatorietat de l'ús de mascaretes al País Valencià, encara que es guardi la distància de seguretat. Barceló ha explicat que aquesta setmana s'han quadruplicat els contagis en la franja d'edat d'entre 20 i 40 anys, principalment a causa de "no prendre precaucions als locals d'oci nocturn i festes privades".La conselleria va confirmar aquest divendres 19 casos positius relacionats amb el focus de Covid-19 a Gandia, que van elevar a 49 les persones afectades. Barceló ha reconegut aquest dissabte que li preocupa "especialment" la situació de Gandia, que "ha canviat aquesta setmana". Per això, l'administració ha considerat oportú tancar l'oci nocturn a la ciutat.La mesura es farà efectiva en les properes hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor