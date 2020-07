El zoo de Barcelona ja no té dofins

Els dofins del Zoo s’han traslladat a Atenes. Es compleix així un mandat del plenari de l’Ajuntament de Barcelona, que va ratificar al 2018 que la ciutat quedés lliure de cetacis en captivitat. Obrim fil 🐬👇🏼 pic.twitter.com/LWPkVEyJmo — zoobarcelona (@ZooBarcelona) July 19, 2020

Els tres dofins del Zoo de Barcelona han estat traslladats a un parc zoològic d'Atenes. Han arribat aquest diumenge a la tarda amb un equip de cuidadors de Barcelona, que garantirà la seva correcta adaptació a les noves instal·lacions i al nou grup d'animals. L'Ajuntament de Barcelona va aprovar que la ciutat quedés lliure de cetacis en captivitat.El Nuik, el Tumay i el Blau formen part del Programa Europeu d'Espècies en Perill d'Extinció de l'Associació Europea de Zoo i Aquaris (EAZA). El trasllat s'ha fet en un avió de càrrega especialment preparat i condicionat per a l'ocasió. El vol s'havia ajornat pel coronavirus. Els entrenadors han treballat en els últims mesos amb els animals per preparar-los per al trasllat.Una vegada arribats al destí, els dofins han estat allotjats en unes piscines d’aclimatació on descansaran fins a la unió amb la resta de dofins. En els dies vinents, l’equip de cuidadors dels dos parcs treballaran junts per adaptar els animals a la seva nova llar i veure com es poden associar amb els seus futurs companys de grup.El trasllat s’ha realitzat amb una empresa especialitzada, la mateixa que, el 1994, va traslladar l’Orca Ulisses des de Barcelona al Sea World de San Diego. L’Attica Zoological Park, que forma part de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), acredita un nivell òptim en instal·lacions i maneig de dofins i està construint un delfinari nou que proporcionarà totes les comoditats als animals.A finals de 2016, davant les conclusions d’un grup d’experts sobre el futur del Zoo es va prendre l’acord polític de no ampliar ni construir un nou delfinari a Barcelona, buscant un nou destí per als animals. Aquell mateix any, dos dels dofins, la Leia i el Kuni, van ser traslladats a l’Oceanogràfic de València, on s’han adaptat perfectament i estan integrats totalment al grup.A principis del 2018 es va contactar amb el National Aquarium de Baltimore, als Estats Units, però els condicionants tècnics i ambientals, i la no existència a curt termini d’una solució que pogués fer viable tècnicament el trasllat va fer que es descartés.Més tard, el 27 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Barcelona va ratificar, definitivament, que la ciutat quedés lliure de cetacis en captivitat. El Zoo de Barcelona va contactar amb l’EAZA (Associació Europea de Zoo i Aquaris) per buscar un destí que garantís unes bones instal·lacions pel maneig del grup i, sobretot, el màxim benestar dels animals. Ha estat una tasca difícil i ha calgut descartar algunes opcions que no complien totes les garanties.El Nuik, el Tumay i el Blau són els 3 últims dofins que han viscut a Barcelona. El Blau, de 21 anys, era el mascle més gran i el dominant del grup, amb un caràcter conciliador i pacient. El Tumay, amb 17 anys, és el seu germà, i té un caràcter més inquiet, mostrant curiositat davant les noves situacions. Per últim, el Nuik era el benjamí del grup, amb 7 anys, fill del Blau i l’Anak, que era la matriarca del grup.

