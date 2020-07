La cimera europea s'allarga a un quart dia amb molta pressió per tancar un acord

Els líders europeus es tornaran a reunir a partir d'aquest dilluns a les quatre de la tarda per quarta jornada consecutiva per intentar tancar un acord sobre el fons de recuperació per la crisi del coronavirus. Les negociacions s'han enrocat durant el cap de setmana, sobretot pel desacord dels anomenats països "frugals" - els Països Baixos, Àustria, Dinamarca i Suècia, que no volen que el fons inclogui tants ajuts directes.El president del Consell, Charles Michel, té previst fer una nova proposta rebaixant a 390.000 milions d'euros les subvencions, una xifra lluny dels 500.000 que s'havien plantejat inicialment, i del límit de 400.000 que plantejava Espanya.Fonts diplomàtiques han avisat que "la majoria de països estan units" i que "només una minoria", els països frugals, bloquegen els avenços.Entre d'altres filtracions, també es planteja l'opció de dividir per la meitat el fons –de 750.000 milions- en 375.000 de subvencions i 375.000 més de préstecs.

