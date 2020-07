Cues i circulació intensa a la C-16 entre Guardiola i Berga en l'operació tornada del cap de setmana

🔴 Retencions #retorn #capdesetmana



📍 C-16 Cercs 8 km

📍 AP-7 la Roca 3,5 km 📷

📍 C-31 Sta Cristina Aro 5 km

📍 C-65 Llagostera 3 km

📍 GI-682 Blanes 3 km

📍 GI-600 Tordera 3 km

📍 N-340 Comarruga 4 km



ℹ Tota la informació al web 👉 https://t.co/7bzpWB9BQj#precaució pic.twitter.com/K2iNw3DcYF — Trànsit (@transit) July 19, 2020

Retencions de trànsit a l'altura de Cercs. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La carretera C-16 ha registrat, aquesta tarda, cues i punts de circulació amb retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga en l'operació tornada del cap de setmana. Els problemes de circulació han estat en direcció Barcelona com passa molts diumenges a la comarca del Berguedà.El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat, passades les 7 de la tarda, de fins a 8 quilòmetres de retencions a Cercs, en direcció a la capital catalana.Segons ha pogut comprovar, a aquella hora hi havia també cotxes parats a l'altura de Guardiola de Berguedà, on molts conductors intenten guanyar temps passant per dins del poble i després han de reincorporar-se a la via principal, complicant encara més la circulació. La cua arribava fins a Cercs i després hi havia circulació molt intensa fins a Berga on aquesta carretera es converteix en autovia de dos carrils.Aquest diumenge a la tarda també hi ha hagut retencions a altres punts de la xarxa viària catalana com a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès o a la N-340 a Comarruga, també en direcció a la ciutat de Barcelona, tot i les recomanacions de la Generalitat d'evitar sortir de la capital catalana.Les sortides de la capital catalana ja van presentar cues i circulació intensa als punts habituals el divendres, malgrat les recomanacions que Govern i Ajuntament de Barcelona van fer de no moure's si no és imprescindible davant l'aparició de nous brots de la Covid-19 a l'àrea metropolitana.

