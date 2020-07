«Amb Puigdemont hi parlo entre dos i tres cops per setmana»: Junqueras a TV3, en 10 frases

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha concedit aquest diumenge la primera entrevista televisada d'ençà que va entrar a la presó. Després de gairebé 1.000 dies tancat, el republicà ha negat qualsevol possibilitat d'un govern tripartit després de les eleccions catalanes, ha defensat una reedició del pacte de govern amb Junts per Catalunya i s'ha mostrat orgullós de l'1-O perquè es va fer d'acord a un "programa de Govern". Junqueras ha revelat que parla amb Puigdemont entre dos i tres cops per setmana i que manté una relació "molt cordial" igual que amb la resta de presos polítics.“Estic orgullós de defensar les meves idees encara que això impliqui fer-ho des de la presó. Estar tancat m’ha permès aprendre moltes coses, allà hi ha molta gent honesta. He rebut moltes mostres de suport”"Aquells que diuen que els presos polítics tenim privilegis, que vinguin amb mi i s'estiguin una temporada a la presó. Alguns mitjans inventen, però també ho fan jutges i el ministre de l'Interior"“La relació entre els presos polítics és cordial i amical. Som companys de mòdul i mai no hi ha hagut cap enfrontament entre nosaltres. Mai de mai!”"Amb el president Puigdemont hi parlo entre dos i tres cops per setmana i la relació és molt cordial. Parlem de política, de les famílies, de l'actualitat... de tot""Si algú s'atreveix a dir-me a mi que això és una excusa després de "xupar-me" tres anys a la presó, els ha de tenir molt ben posats”“La gent del PSC tindrà feina per aguantar-me la mirada. Perquè ells han aplaudit la repressió, i perquè han aplaudit la meva presó i la presó dels companys i l'exili de tothom”“Els independentistes només podíem posar vots l'1-O, i l'Estat espanyol hi va posar la violència, la Fiscalia, i els espies. Estic molt orgullós del que vam fer i de resistir”"Durant els dies d'octubre del 2017 vaig parlar amb molta gent, era impossible que no se'm trobés. No vaig anar a Perpinyà perquè tenia molta feina a fer i aquell dilluns vaig anar al meu departament""El nou referèndum s'ha de fer quan tinguem les condicions i quan generem els consensos necessaris per fer-lo. Sobre les eleccions, estic convençut que Torra parlarà amb el vicepresident Aragonès i que és millor que les convoqui el Tribunal Suprem""El Suprem ens tornarà a la presó. No és una llibertat plena la que tenim ara"

