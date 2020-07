El jutge ratifica íntegrament les mesures proposades pel Govern per a Figueres i Vilafant

El jutjat d'instrucció número 4 de Girona ha ratificat íntegrament aquest diumenge les mesures proposades pel Govern per als municipis de Figueres i Vilafant per la presència de rebrots de covid-19.Les restriccions estaran vigents durant 15 dies naturals amb la possibilitat de pròrroga. La fiscalia s'oposava a la prohibició de reunions de més de 10 persones, però el jutge ha ratificat totes les mesures proposades perquè "resulta evident l'increment de casos en els últims dies en les zones on es pretenen implantar les mesures a ratificar". De l'informe aportat per la Generalitat "es presagien que de mantenir-se aquesta tendència, els dispositius assistencials no podran absorbir la demanda de pacient".El jutge considera "imprescindible trencar les cadenes de transmissió per evitar el continu creixement de casos". Així, ratifica les recomanacions i també les obligacions "per interès general de la col·lectivitat". Considera "proporcionals" les mesures de limitació dels aforaments en bars i restaurants.Pel que fa a la prohibició de les reunions de més de 10 persones, que la fiscalia rebutjava, el jutge considera la mesura "proporcional perquè guarda una relació lògica i de necessitat amb la finalitat d'evitar la propagació de la pandèmia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor