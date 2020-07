Denuncien l'organitzador d'un partit de futbol entre contagiats de Covid-19 i persones sanes a Pamplona

Un jove de 23 anys ha estat denunciat com a responsable i organitzador d'un partit de futbol previst per aquest proper dilluns al barri Mendillorri de Pamplona, en el qual s'haurien enfrontat un equip de persones infectades de Covid-19 contra un altre equip de persones sanes. La Policia Municipal de Pamplona ha aconseguit identificar aquesta persona a través de les xarxes socials.Es tracta d'un jove de 23 anys domiciliat a Pamplona denunciat per incomplir l'article 34 de l'Ordenança Municipal sobre promoció de Conductes Cíviques i que comporta una multa de fins a 3.000 euros, ha informat la Policia Municipal de Pamplona.Aquesta mateixa persona va ser denunciada el passat mes de juny per organitzar una quedada de joves a la zona del llac de Mendillorri a la qual van assistir centenars de persones, i pel que ja se li va tramitar un expedient sancionador que comportava una multa d'entre 1.500 i 3.000 euros. A més, i amb independència de les mesures administratives adoptades, s'estan analitzant les possibles responsabilitats penals que aquest tipus d'actes puguin comportar.

