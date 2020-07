Un accident mortal a la Noguera eleva a cinc les víctimes del cap de setmana a les carreteres catalanes

L'únic ocupant d'un turisme que circulava per la C-13 en sentit nord ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a l'alçada de la Sentiu de Sió, a la Noguera. L'avís s'ha rebut a un quart de cinc després que per causes que s'estan investigant, un cotxe ha sortit de la via. Arran de l'incident, s'han activitat quatre patrulles de Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers i dues ambulàncies. La via ha quedat tallada en els dos sentits.Amb aquesta víctima, la xifra de morts aquest cap de setmana a les carreteres catalanes arriba a cinc, la segona d'aquest diumenge. Divendres, un motorista moria a Sabadell després de caura d'una rotonda elevada sobre la C-58. Dissabte, dos conductors morien en un xoc frontal a la mateixa via a l'alçada a Badia del Vallès , i la matinada de diumenge, un jove moria a la C-32, al Garraf, després de sortir de la calçada. Durant el 2020, 57 persones han mort a les carreteres catalanes a causa d'accidents de trànsit.