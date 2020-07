El Govern concreta més restriccions: gimnasos tancats i actes culturals amb permís previ​

El Procicat ha aclarit alguns dels dubtes que havien plantejat els alcaldes dels municipis amb restriccions pels rebrot de la Covid-19, com ara que les platges es poden mantenir obertes, així com els mercats ambulants. Ara bé, insta els consistoris a controlar que es compleixen les mesures de seguretat.També diu que els ajuntaments han de regular els horaris de bars i terrasses de forma que quedi garantit que no hi ha activitat d'oci nocturn. Queda prohibida l'obertura de gimnasos i complexos esportius, públics o privats. Pel que fa a les piscines descobertes, poden obrir si l'ajuntament considera necessari "el seu ús preventiu pels efectes de la calor sobre la població".Les noves restriccions prohibeixen les activitats de tipus cultural i els espectacles públics. Amb tot, i segons un document de 'Preguntes freqüents' elaborat per un equip conjunt de Salut i Interior, els ajuntaments poden mantenir-les amb l'autorització prèvia del Procicat i sempre en espais "adequats" que respectin la distància de seguretat, l'ús de mascareta, i amb hora concertada i registrant les dades dels assistents.D'aquesta manera, s'obre la porta a mantenir festivals com el Cruïlla XXS, Pedralbes o el Grec a Barcelona, el futur dels quals havia quedat compromès. El cicle Nits del Fòrum del Primavera Sound va cancel·lar aquest dissabte la programació durant quinze dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor