Desallotgen i tapien un edifici de Lleida en mal estat on vivien 37 temporers

Tècnics de la Paeria han desallotjat i clausurat, aquest diumenge al matí, un edifici situat a la Rambla Ferran de Lleida. L'entrada i desallotjament de l'edifici s'ha dut a terme en un dispositiu coordinat entre serveis socials de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i SEM. Els 37 temporers que hi vivien han col·laborat en l'acció i han estat reubicats a altres recursos residencials en dos dispositius diferents.Efectius municipals de Disciplina Urbanística han tapiat els accessos a l'immoble per evitar que hi entrin altres persones. Fonts de la Paria expliquen que l'estructura es troba en mal estat, el deteriorament de la qual suposava un "risc imminent" per a les persones que l'ocupaven des de feia unes setmanes.

