Bonaventura Clotet creu que Madrid «no diu tota la veritat» sobre els nous contagiats de Covid-19

Madrid no està dient tota la veritat sobre els casos positius de coronavirus. Així ho pensa Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Tries de Badalona. En una entrevista a RAC1 , el metge ha apuntat que des de la capital espanyola no es revelen les xifres reals de la incidència del virus, i considera que s'han quedat "molt curts" a l'hora de concretar els valors de les persones infectades.En aquest sentit, Clotet creu que l'augment de proves realitzades ha de reflectir xifres més grans de les que s'estan donant a Madrid, encara que no ha volgut aprofundir sobre aquesta qüestió per no generar controvèrsia política.Clotet ha indicat que els nous contagiats son, en molts casos, joves que no tenen símptomes, un fet que pot explicar les baixes xifres de Madrid. "Potser no contemplen aquests casos", ha reblat el doctor.

