Foment alerta que l'economia catalana no aguantaria un segon confinament

El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha advertit que l'economia de el país està "a l'UCI" i, tot i que "estem en condicions de sortir airosos" de la crisi de la Covid-19, "no aguantaria un segon confinament ".La pandèmia de coronavirus, que a mitjans de març va obligar a decretar l'estat d'alarma i a confinar la població durant diverses setmanes, ha deixat l'economia en una situació "precària", amb milers de milions de pèrdues i centenars de milers de llocs de treball afectats.Encara que molt lentament, l'activitat econòmica comença a recuperar-se, però un segon confinament generalitzat seria letal, explica Sánchez Llibre en una entrevista amb EFE, en la qual apel·la a la "prudència i la responsabilitat" dels ciutadans per evitar el pitjor dels escenaris , partint de la base, remarca, que el més important en aquests moments és la salut de les persones."Podem afirmar amb la màxima rotunditat que un segon confinament no ho podria aguantar l'economia espanyola. Seria un autèntic daltabaix que cal evitar des de tots els punts de vista", subratlla Sánchez Llibre.Sánchez Llibre se refiere a la situación de incertidumbre vivida en los últimos días en la comarca del Segrià, después de que la Generalitat ordenara el confinamiento de Lleida y un juez tumbara esta medida, lo que llevó al Govern a aprobar un decreto ley para implantar las medidas acordadas."Lo que ha pasado en Lleida ha mermado la seguridad jurídica y ha creado un problema enorme a los empresarios. Durante dos días nuestros federados lo pasaron muy mal por la inseguridad jurídica que produjeron las decisiones del gobierno de la Generalitat", relata el máximo responsable de Foment del Treball, que califica de "caos" la situación vivida en Lleida, que no se puede repetir.

