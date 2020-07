La negociació dels líders de la UE entra en fase «decisiva» per aconseguir un acord sobre la recuperació

La negociació dels líders de la Unió Europea (UE) ha entrat en un moment "decisiu" per "dilucidar si és realment possible arribar a un acord", segons apunten fonts diplomàtiques franceses i espanyoles.Estava previst que els caps d'estat i de govern comencessin la tercera jornada de negociacions amb una discussió conjunta, però de moment els líders només han mantingut reunions en grups reduïts per negociar el paquet econòmic. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha trobat amb el president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel. Posteriorment també ho ha fet amb el primer ministre italià, Giuseppe Conte, el portuguès, António Costa, i el grec, Kiriakos Mitsotakis."Les discussions continuen sent difícils", apunten fonts diplomàtiques franceses, que assenyalen que ni Macron ni Merkel volen que es "degradi" el pla econòmic per assolir un acord.El president del Consell Europeu, Charles Michel, també s'ha reunit amb els líders dels 'frugals' -els Països Baixos, Àustria, Dinamarca i Suècia-, que són els que reclamen retallades en el fons de recuperació i en les transferències.Les qüestions que més allunyen l'acord continuen sent les condicions i el control de les ajudes europees, el volum del fons de recuperació i la proporció de transferències, així com les condicions de respecte a l'estat de dret dels fons.

