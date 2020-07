Els municipis afectats per les noves restriccions contra el coronavirus

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat aquest diumenge ampliar la llista de municipis afectats per mesures adreçades a contenir brots epidèmics de la Covid-19 . Així doncs, des d'aquest diumenge, la Generalitat també recomana quedar-se a casa als veïns i endureix les mesures pels establiments comercials a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Figueres i Vilafant (Alt Empordà).Despres de fer-ho a tres barris de l'Hospitalet de Llobregat dimarts , el divendres al migdia es recomanava als ciutadans de Barcelona i dotze ciutats de la seva àrea metropolitana que no sortissin de casa si no és imprescindible. Les recomanacions es feien extensives als municipis de la comarca del Segrià i la Noguera.Un cop ampliada la llista de poblacions, les mesures de Procicat afecten, des d'aquest diumenge. els següents municipis de l'àrea metropolitana: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona i Sant Feliu de Llobregat, l'últim a sumar-s'hi.A més, després que la Generalitat ordenés les mateixes restriccions a la comarca de la Noguera i en alguns municipis del Segrià, la Fiscalia va prohibir que s'apliquessin a Artesa de Segre, Vilanova de Meià, Alòs de Balaguer, Cabanabona, Oliola, La Baronia de Rialb, Foradada, Ponts, Vilanova de l'Aguda, Massalcoreig, Gimenells, Sarroca de Lleida, Artesa de Lleida i Benavent de Segrià.D'aquesta manera, les poblacions del Segrià afectades per les noves restriccions són Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, El Pla de la Font, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià i Vilanova de la Barca.A la comarca veïna de la Noguera, les restriccions s'apliquen a Àger, Albesa, Algerri, Les Avellanes i Santa Llinya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu i Vallfogona de Balaguer.En aquests municipis s'hi prohibiran les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en el privat (inclou casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres). També es recomana a la població no sortir de casa si no és per realitzar activitats essencials, com ara rebre assistència sanitària, desplaçar-se a la feina o per comprar productes de primera necessitat, com els d’alimentació.

