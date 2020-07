Torra medita denunciar el rei emèrit per corrupció a títol personal

La responsabilitat civil 'ex delicto', segons Torra, correspondria, en primer lloc, als que acabin essent autors dels fets i, després a la mateixa Casa Reial, que és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, amb capacitat per obligar-se i sense inviolabilitat que, arribat el cas, permeti exigir-li responsabilitats 'ex delicto'.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenat als seus advocats, liderats per Gonzalo Boye, que estudiï presentar una denúncia, a títol personal, contra Joan Carles I, la seva examant Corinna i de tots aquells que "hagin participat, ajudat, cooperat o encobert les pràctiques corruptes" que suposadament haurien comès.En aquest sentit, Torra subratlla que la corrupció "s'ha de perseguit amb independència de qui hi participi", i tot recordant que tothom és igual davant la llei, manifesta que la Casa Reial "hauria de respondre civilment pels diners desviats. Per això ha donat instruccions a la seva defensa perquè la denúncia intenti determinar els fets i les persones involucrades per aconseguir que responguin davant d'un jutge i assumeixin responsabilitats civils.

