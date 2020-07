El Govern estén les restriccions a Figueres, Vilafant i Sant Feliu de Llobregat

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat aquest diumenge aplicar les mesures de Barcelona per contenir els brots epidèmics de la Covid-19 als municipis de Figueres i Vilafant, a l’Alt Empordà, i a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat.Així, en aquests municipis s'hi prohibiran les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en el privat (inclou casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres). També es recomana a la població no sortir de casa si no és per realitzar activitats essencials, com ara rebre assistència sanitària, desplaçar-se a la feina o per comprar productes de primera necessitat, com els d’alimentació.Pel que fa a la resta de comerços, es recomana que es controli l’accés. A més, tots els establiments hauran d’incrementar les mesures de precaució i higiene a l’interior dels locals. En l’àmbit de la restauració, es permetrà l’obertura de bars i restaurants amb l’aforament a l’interior limitat al 50%, sense possibilitat del consum en barra i a les terrasses hi haurà d’haver dos metres entre les taules.El Procicat també suspèn l’obertura d’equipaments culturals, si bé aquells espectacles culturals que demanin autorització al Procicat a través de l'ajuntament i compleixin les mesures de seguretat estaran autoritzats. Les biblioteques i els museus podran romandre oberts i es mantindran els casals i les colònies d’estiu. Finalment, es prohibeixen les visites a les residències de gent gran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor