Mor un conductor de 23 anys després de bolcar a la C-32 a Vilanova i la Geltrú

Un conductor de 23 anys i veí de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) ha mort aquesta matinada després de sortir de la via i bolcar al quilòmetre 17,5 de la C-32, a Vilanova i la Geltrú (Garraf). Per causes que encara s'investiguen, el turisme, amb un únic ocupant, ha sortit de la via, ha xocat contra un altre vehicle i ha acabat bolcant. Amb aquesta víctima ja són 56 les persones que han mort en accident de trànsit a Catalunya aquest 2020.L'avís s'ha rebut a les 4.08 h d'aquest diumenge i s'han mobilitzat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers i tres ambulàncies del SEM. L'incidència ha provocat el tall de l'autopista del Garraf en sentit nord fins les 6.42 h. Aleshores s'han obert dos carrils, i minuts abans de les vuit del matí s'ha restablert la circulació.En sentit sud també s'ha tallat el carril esquerre durant una hora per fer tasques de neteja de la via.

