VÍDEO Kilian Jornet emmudeix la xarxa corrent per un pas estret de vertigen

Kilian Jornet ha tornat a impressionar els seus seguidors amb un espectacular vídeo gravat en primera persona on se'l veu corrent per una carena estreta amb un precipici vertiginós a banda i banda. Les imatges haurien estat gravades a Noruega, on el ceretà resideix des de fa uns anys. No és la primera vegada que l'ultrafondista de muntanya català deixa els usuaris bocabadats fent el que més li agrada per camins perillosos.Poques hores després de la seva publicació a Twitter, el vídeo ja acumulava milers de reaccions d'usuaris que no es podien creure el que estaven veient. La majoria d'usuaris manifestaven la seva sorpresa per unes imatges "increïbles i espectaculars". D'altres, titllaven a Jornet de "boig", i altres, fins i tot, es preguntaven si "era necessari" córrer aquest risc.

