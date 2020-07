El dard d'Oriol Mitjà al Govern: «Fer recomanacions serveix de poc»

“El primer que hem d’assumir és que no podem tornar a fer una vida normal. I prendre aquesta consciència que el bé públic està per sobre de l’individual” @oriolmitja, expert en malalties infeccioses #FAQStresestrellesTV3 ▶️ https://t.co/xh9WFnPmcY pic.twitter.com/mkwhu0zlCB — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 18, 2020

“El que espera la ciutadania és que s’enviï un missatge clar i contundent. El microconfinament quirúrgic s’ha de fer ja. El govern no ha après la lliçó i no té la valentia de prendre decisions de manera asseritva” @oriolmitja #FAQStresestrellesTV3 ▶️ https://t.co/xh9WFnPmcY pic.twitter.com/L6u33JhKEo — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 18, 2020

“També haurem de fer un pensament amb el que passarà al setembre. No podrem fer vida normal a les escoles” @oriolmitja #FAQStresestrellesTV3 ▶️ https://t.co/xh9WFnPmcY pic.twitter.com/SJdBJQu6WI — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 18, 2020

Oriol Mitjà va passar un cop més pel programa Preguntes Freqüents de TV3, on va donar les claus per prevenir l'onada de brots que s'estan produint en les últimes setmanes en diversos punts de Catalunya i l'Estat, va criticar les recomanacions del govern i va demanar "indicacions inapel·lables" per a la ciutadania.L'expert en malalties infeccioses es va mostrar molt crític amb la gestió dels brots de les últimes setmanes per part del Govern. Així, va assegurar que "els que prenen decisions no han après la lliçó". En aquest sentit, va remarcar que "fer recomanacions serveix de poc" i va defensar l'aplicació d'un microconfinament "molt focalitzat i a través del "codi postal" a les zones més afectades. L'aplicació d'aquesta mesura, va dir, s'ha de fer "de manera ràpida i sense missatges ambigus" en diverses zones de l'àrea metropolitana i el Segrià.Per a Mitjà, hi ha tres factors que han de dur les autoritats a activar un confinament: un mínim de 100 casos per cada 100.000 habitants, diversos focus de contagi -l'anomenada transmissió comunitària-, i un 30% d'ocupació a l'UCI. Per això, l'expert critica "errades des del principi" i demana "valentia" al Govern per prendre decisions "per salvar l'estiu".Amb relació a la tornada a l'escola, Oriol Mitjà va demanar "decisions", ja que els alumnes podran tornar a les classes "però no serà en una nova normalitat". En aquest sentit, defensa que els casals, "així com la resta d'activitats" es poden mantenir "amb cura" a les regions menys afectades. Tot i això, va insistir que la situació epidemiològica "no és extremadament greu".A més, l'epidemiòleg va aprofitar per criticar que el departament de Salut ha estat "un palau infranquejable" que ha estat "molt difícil d'assessorar". En la mateixa direcció, Mitjà va apuntar que ell no ha tingut un posicionament polític, sinó que és un acadèmic. Per això va carregar contra els que havien utilitzat "arguments polítics" per a desprestigiar-lo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor