Cuixart: «Fer autocrítica és fotut perquè ho tornaria a fer tot»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va afirmar en una entrevista al FAQS de TV3 que la gran lliçó de l'1-O és "no voler gesticular tots plegats tant" i que cal portar a terme allò que es promet. És per això que reconeix que fer autocrítica "és fotut perquè ho tornaria a fer tot", malgrat que accepta "les conseqüències", que "formen part de la desobediència civil".En aquest sentit, Cuixart va afegir que "allò que ens comprometem ho hem de portar fins a les últimes conseqüències. Tot el diàleg del món, però també tota la determinació. S'assumeixen les conseqüències del que es fa, però s'ha de portar fins a les últimes conseqüències", va dir, i va alertar que si no, "la gent es despista i es perd". "Amb tot el respecte a l'exili i a la presó", ha afegit Cuixart, que ha indicat que això en cap cas pot ser un límit i ha instat la ciutadania a seguir pressionant els polítics.Pel líder d'Òmnium, "que el dret a manifestació hagi derivat en sedició és un problema", i creu que la millor manera d'afrontar-lo és "dient als poders de l'Estat que ho tornarem a fer perquè és l'exercici de drets fonamentals. Ens tornarem a manifestar, ens tornarem a reunir, tornarem a convocar la mobilització cada cop que ho creguem oportú, perquè si renunciem a això estem renunciant als drets que tindran els nostres fills".Sobre com arreglar la situació, Cuixart va explicar que "el problema no és la independència o un canvi de banderes", sinó que "és molt més profund, és solucionar els problemes reals de la ciutadania".De l'estada a la presó, Cuixart va assegurar que hi ha "moments molts durs", però també té "grans aprenentatges". Així, posa en valor que "el concepte de la felicitat depèn d'un mateix" a través del que ha viscut dins: "Jo tinc una cel·la de 9 metres quadrats amb quatre mudes de recanvi i una presa de xocolata. Però és que potser la felicitat era això, la presa de xocolata que se't fon a la boca. A mi no m'han robat la felicitat", sentencia.

