Primeres crítiques al Procicat metropolità creat pel Govern

Barcelona i els 12 municipis del seu entorn més proper afectats per les mesures aprovades pel Govern divendres han criticat aquest dissabte que el Procicat metropolità "no ha generat un espai sòlid i corresponsable de debat i codecisió", tal com havien demanat els alcaldes, que constaten que les reunions que s'han produït han estat "infructuoses"."No s'ha rebut per part del Govern una explicació clara i coherent sobre com aplicar als municipis les diferents mesures aprovades i publicades avui", han apuntat en un comunicat conjunt, alhora que han remarcat que segueix sense estar garantit un sistema de detecció i seguiment de casos adequat.Els municipis han fet arribar un llistat de punts on es demana una major clarificació en els àmbits com el cultural, esportiu, comercial i les platges. El Govern s'ha compromès a fer un retorn d'aquests punts diumenge. Mentre això no passi, els ajuntaments apunten que aplicaran la normativa "tal com està redactada per l'autoritat competent, que és la Generalitat".Si es fes algun canvi per atendre les peticions dels ajuntaments i dels sectors afectats, els municipis asseguren que les aplicaran, i reiteren el seu oferiment de cooperar en el control i la gestió del contagi a nivell local.

