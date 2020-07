Cinc platges de Barcelona, tancades per aglomeracions

La Guàrdia Urbana ha tancat l'accés a cinc platges de Barcelona aquesta dissabte a la tarda per excés d'aforament, tot i que està vigent la recomanació de quedar-se a casa, segons han explicat fonts municipals.Cap a les 17.30 hores, aproximadament, els sensors han detectat que hi havia massa persones per mantenir les distàncies a les platges de la Mar Bella, Bogatell, Barceloneta, Sant Sebastià i Nova Icària, així que els agents han evitat que més banyistes hi accedissin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor