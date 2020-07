França medita tancar fronteres pels brots de coronavirus a Catalunya

El primer ministre francès, Jean Castex, no ha descartat aquest dissabte tornar a tancar la frontera amb Catalunya per l'augment de contagis de Covid-19 arreu de l'Estat espanyol."És una qüestió que seguim amb molta atenció, i més aquí que estem a les portes de la frontera, però és una qüestió que hem de discutir amb les autoritats espanyoles", ha dit Castex en una visita a Prada preguntat sobre un possible tancament de la frontera, segons recull L'indépendant.La frontera entre França i Espanya es va reobrir el 21 de juny.

