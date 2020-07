«Tothom a Poblet»: l'independentisme es mobilitza per rebre Felip VI

Catalunya no té rei. 🔥👑



⚠️Protegim-nos del Borbó.



📢 Atents a les xarxes. 📢



👉🏽 Dilluns tothom a Poblet. 📌 pic.twitter.com/zZ67MNohWa — ANC Conca Barberà 🎗 (@ANC_Conca) July 18, 2020

Els reis espanyols Felip VI i Letizia visitaran Catalunya aquest pròxim dilluns. Ho van anunciar divendres malgrat la situació actual de repunt de la pandèmia del coronavirus. Visitaran el monestir de Poblet, al municipi de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. La visita està anunciada per a aquest dia 20 a les 12 del migdia.Davant la possibilitat d'aquesta visita, les associacions independentistes s'han començat a organitzar per rebutjar públicament aquesta visita. La territorial de l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la Conca de Barberà ha fet un tuit demanant als seus seguidors que estiguin atents a les xarxes i que dilluns "tothom" vagi a Poblet.La visita es desenvoluparà amb àmplies mesures de seguretat i, de moment, es desconeix quina serà la convocatòria exacta de l'independentisme de la Conca. En tot cas, anirà en la línia del que ja s'havia planificat per a la visita cancel·lada a Figueres i Barcelona

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor