Tanquen l'oci nocturn a Gandia per un brot de coronavirus

La Conselleria de Sanitat Universal de la Generalitat valenciana ha anunciat aquest dissabte el tancament de l'oci nocturn a Gandia arran del brot de coronavirus que afecta un total de 49 persones.En una roda de premsa, la consellera Ana Barceló ha informat que l'ús de les mascaretes és obligatori a tot el territori encara que es guardi la distància interpersonal, i que aquesta setmana s'han quadruplicat els contagis en la franja d'edat d'entre 20 i 40 anys, principalment, per "no prendre les precaucions en els locals d'oci nocturn i festes privades".Per tot això, han considerat oportú tancar els locals d'oci nocturn de la zona. La consellera també ha advertit que l'administració "actuarà d'aquesta mateixa manera en tots aquells llocs en els quals es donin circumstàncies similars", i quan "no s'apliquin les mesures recomanades per Salut Pública.En aquest sentit, no es descarta aplicar la mesura en altres municipis veïns si es produeixen desplaçaments després del tancament de l'oci nocturn de la capital de La Safor.

