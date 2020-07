Posar rostre a la veu que t'ha fet companyia durant mesos a través del telèfon

Durant els moments més durs del confinament, diversos ajuntaments van posar en marxa un servei de trucades a la gent més gran o vulnerable perquè poguessin mantenir el contacte amb algú. La Garriga és un d’aquests municipis, arribant a atendre més de 600 persones.Aquest divendres, els dos extrems d'una d'aquestes converses s'han trobat: la Sandra, una treballadora municipal de serveis socials, i l'Antonio i l'Herminia, un matrimoni de gent gran, s'han conegut en persona sense el telèfon pel mig. Ho han fet a les portes de l'ajuntament garriguenc, quan els dos avis han anat a fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.Van parlar cada setmana durant els tres mesos que va durar el confinament. La Sandra els trucava per interessar-se pel seu estat de salut i d'ànims, i també per si necessitaven alguna cosa.Ara, després del viscut, reconeixen que la seva relació ja anava més enllà d'un contacte telefònic. "És una noia molt simpàtica que ens ha ajudat molt, perquè no tenim a ningú", explica molt emocionada l'Herminia a. La Sandra Terricabras, per la seva banda, afegeix que ha estat "una experiència necessària, però també molt gratificant". I afegeix: "Hem conegut gent que estava molt sola i que necessitava acompanyament. Amb conversa i bones paraules ens hem anat coneixent, i ens havien quedat ganes de trobar-nos".

