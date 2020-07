Gairebé un centenar de nadons donen positiu per coronavirus en una mateixa zona dels Estats Units

Un total de 85 bebès de menys d'un any han donat positiu per coronavirus en el comtat de Nueces, a Texas, un dels principals focus actius de la Covid-19 als Estats Units. "Aquests bebès no han celebrat encara el seu primer aniversari. Si us plau, ajudeu-nos a parar el contagi d'aquesta nova malaltia", ha destacat la directora de Salut Pública de la ciutat de Corpus Christi, Annette Rodríguez, segons recull la CNN.Les autoritats locals no han donat, per ara, més dades sobre l'estat de salut d'aquests menors contagiats.A Nueces s'han disparat els casos al juliol després de diverses setmanes de corba plana. Les autoritats estan instant la població a utilitzar mascareta i a respectar la distància física de seguretat. "El comtat té la taxa de creixement de casos en els últims set dies més alta de totes les zones metropolitanes de l'estat", ha destacat el director gerent , Peter Zanoni.Corpus Christi té uns 8.100 positius i 82 morts per coronavirus. Altres comtats com Cameron o Hidalgo també tenen altes taxes de contagi i els cadàvers estan sent emmagatzemats en camions refrigerats pel col·lapse de les funeràries.Des de gener s'han identificat més de 3,6 milions de contagis als Estats Units i gairebé 140.000 persones han mort, segons el balanç de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore.

