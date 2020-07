Protecció Civil desmunta les crítiques de Colau al Govern per les restriccions

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat aquest dissabte al matí que el Govern no avisés amb antelació de les noves restriccions a l'àrea metropolitana de Barcelona arran dels rebrots de coronavirus. "Ho vam conèixer minuts abans. Les mesures és bo parlar-les i consensuar-les amb qui s'ha de veure afectat", ha comentat als micròfons de RAC1."En aquest sentit, els ajuntaments sempre som els últims. Se'ns hauria de tenir més en compte", ha continuat l'alcaldessa. Minuts després, però, la portaveu de Protecció Civil ha mostrat la seva sorpresa i ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona està representat al comitè tècnic del Procicat. "M'he quedat perplexa. Entenc que és un posicionament polític", ha etzibat Isabel Ferrer."En el comitè tècnic del Procicat hi ha un representant de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, coneix perfectament abans que siguin aprovades quines són les accions i les propostes que s'hi plantegen", ha recalcat Ferrer. "El representant de l'Ajuntament al Procicat té la possibilitat de proposar, oposar-se... però en cap cas ha plantejat que les mesures que es volien prendre estaven fora de lloc o eren excessives", ha insistit la portaveu de Protecció Civil."Escoltar organismes i administracions integrats al comitè del Procicat dient que no en sabien res, em deixa una mica perplexa", ha reflexionat en veu alta. "Ho entenc perquè, a nivell polític, són mesures molt complicades i impopulars. Però ens estem jugant moltíssim", ha apuntat.

