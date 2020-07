Vols començar una sèrie aquest estiu? Aquestes són les millors propostes a les plataformes

L'estiu del 2020 arriba en condicions inusuals. La crisi del coronavirus va obligar a bona part dels països de tot al món a confinar-se durant tres mesos i ara, en plena temporada de vacances, Catalunya es prepara per a la possibilitat d'una nova reclusió. Del març al maig les visualitzacions a l'estat espanyol van augmentar de manera exponencial, convertint-se les plataformes en una de les distraccions preferides per a fer més suportable el confinament. És per això que aquest juliol i de cara a l'agost, us proposem un seguit de sèries per a poder fer una marató i gaudir de les produccions de qualitat que s'amaguen a totes les plataformes. La gran majoria de sèries que us proposem ja estan finalitzades i tenen suficients temporades com per a poder-les veure durant diverses setmanes.

