Protecció Civil obre la porta a un nou confinament

"Si no som responsables, és molt probable que siguem davant les portes d'un nou confinament". Així de clar s'ha expressat aquest dissabte al matí, en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio , la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, que reclama reduir al màxim l'activitat social per evitar mesures molt més dràstiques.El Govern ja ha deixat clar en les últimes hores que la situació a l'àrea de Barcelona, on Sanitat ha reconegut que hi ha transmissió comunitària del virus, és preocupant. De fet, l'executiu català ja prepara el terreny per a un confinament més estricte . En aquest mateix sentit s'ha expressat Ferrer, que ha insistit en la necessitat de complir amb les noves recomanacions per frenar els brots de coronavirus. Si el nou paquet de mesures no funciona, ha alertat, s'haurà de retrocedir a un escenari molt més restrictiu.La directora de Protecció Civil ha recordat que l'activitat social és "el focus més gran de contagi" i ha remarcat que "tots som transmissors, i fora del nucli de convivència ens posem en perill a nosaltres i a la nostra societat".Ferrer també ha assegurat que els turistes hauran de complir igualment les restriccions i recomanacions que han entrat en vigor aquest dissabte al matí i que es mantindran almenys 15 dies.

