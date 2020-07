El congrés fundacional de JxCat s'allargarà fins a principis d'octubre

El congrés fundacional de Junts per Catalunya (JxCat) arrencarà dissabte vinent, 25 de juliol , però no es tancarà fins el 3 d'octubre. Així ho han assenyalat Elsa Artadi, diputada al Parlament i regidora a Barcelona, i Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i també membre de la cambra catalana, en una roda de premsa telemàtica. L'acte del dia 25 serà telemàtic i no servirà ni per escollir la direcció -no hi ha un calendari definitiu- ni tampoc per triar les ponències organitzatives. També s'ha especificat que la doble militància estarà permesa almenys mentre duri el procés congressual, les dates del qual indiquen que el calendari electoral podria anar més enllà de principis d'octubre.La part de la doble militància és rellevant, perquè fins ara JxCat havia apuntat que no estaria permesa. De fet, apareixia en els argumentaris interns que va publicar aquest dimarts NacióDigital . "S'escollirà en la ponència organitzativa", ha ressaltat Artadi. Aquest avís que es feia en l'argumentari anava dirigit al PDECat, amb qui continuen les converses -així ho ha determinat Madrenas- però de moment sense cap acord. El calendari del congrés abona que Carles Puigdemont i David Bonvehí continuïn parlant després del dia 25 i, de fet, el PDECat té previst un consell nacional pel dia 30.Madrenas, que és militant de la formació que lidera Bonvehí, ha deixat clar que no estriparà el carnet de la formació, alments mentre duri el procés congressual, al qual tothom qui ho vulgui s'hi pot inscriure en aquesta pàgina web . Les dues dirigents han estat especialment insistents a l'hora de reclamar als càrrecs electes que s'hi sumin, en la mesura que els 3.000 regidors que va aconseguir la formació a les últimes municipals són un dels grans valors del partit. La nova imatge de campanya, amb el color verd com a protagonista, està presidida per la paraula "Junts".La qüestió de la marca ha estat una de les polèmiques que més ha tensionat la negociació entre JxCat i el PDECat, tenint en compte que ara està sota control de Puigdemont després d'una assemblea telemàtica . La nova imatge ja presideix els perfils a les xarxes socials del grup parlamentari, i també serà el marc conceptual que emmarcarà l'acte inicial del congrés de dissabte vinent. S'hi escollirà la mesa del conclave, es definiran els grups de treball i s'anirà definint el calendari. No hi ha data definitiva per la tria de la direcció, tot i que les ponències d'organització i d'estratègia política s'acabaran escollint el 3 d'octubre, segons ha indicat Artadi.Les primàries per triar candidat a la Generalitat també han quedat aparcades, segons ha indicat l'exconsellera. "No s'han de fer fins que hi hagi convocatòria electoral", ha assenyalat la diputada al Parlament. Madrenas, a banda, ha volgut puntualitzar que les circumstàncies sanitàries poden dur més enllà de l'octubre les eleccions, per bé que han indicat que la decisió final només pot dependre del president Quim Torra. Sempre ha dit que només les fixaria en el calendari quan estigués "encarrilada" la sortida de la crisi sanitària, una circumstància ara en perill pels contagis disparats i l'amenaça de tornar a un confinament dur per les dades a l'àrea metropolitana i també al Segrià.

