Controlat l'incendi de la catedral de Nantes

La cathédrale de #Nantes en proie aux flammes ce matin...

Pensée pour les pompiers qui luttent contre le feu.

Certainement encore un malheureux accident. pic.twitter.com/stcCaD6dUC — FrancaisFaché (@francaisfache) July 18, 2020

Incendie en cours à la cathédrale de #Nantes. Je suis sur place pour faire le point de situation avec les pompiers qui mettent tout en œuvre pour protéger une part de notre histoire et de notre patrimoine pic.twitter.com/Jjs0OXHs31 — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) July 18, 2020

Els bombers donen per controlat l'incendi de la catedral de Sant Pere i Sant Pau de la ciutat de Nantes, al nord-oest de França. Les flames han començat a l'interior de l'edifici i han arribat a sortir per la façana. El foc s'ha declarat a primera hora d'aquest dissabte al matí i ara per ara es desconeixen les causes de l'incendi.Tot i això, el fiscal de Nantes, Pierre Sennès, ha indicat que la investigació està donant prioritat a la hipòtesi criminal, és a dir, que hagi estat provocat. Els bombers han trobat tres focus diferents de foc, cosa que fa sospitar que el fet no és atzarós.Aquesta catedral és un símbol del gòtic i es va començar a edificar al segle XV. I no és el primer cop que crema. Durant la segona guerra mundial es va destruir parcialment i el 1972 un altre incendi va cremar la teulada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor