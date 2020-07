Dos morts en un xoc frontal a la C-58 a Badia del Vallès

Els dos ocupants d'una furgoneta han mort aquest dissabte a les 6 del matí a la C-58 a l'altura de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en xocar frontalment amb una altra. Segons els primers indicis i per causes que encara es desconeixen, una de les furgonetes circulava en sentit contrari i ha envestit l'altra.Com a conseqüència de l'accident, han mort el conductor i el passatger davanter d'un dels vehicles. Es tracta d'un veí de Mollet del Vallès, de 44 anys, i d'un altre de 37. En l'accident també ha resultat ferida greu una tercera persona, que ha estat traslladada a l’Hospital Taulí.Arran de la incidència, s’han activat set patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La via ha estat tallada gairebé tres quarts d'hora en sentit nord.Aquest divendres també va morir un motorista a la C-58, a Sabadell. Era un veí de Rubí. Els fets van tenir lloc cap a les set de la tarda quan el conductor de la motocicleta va patir una sortida de via i va caure des d'una rotonda al lateral de la via, en sentit Manresa.Aquest any ja han mort 55 persones a les carreteres catalanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor