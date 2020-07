El gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, serà el nou secretari de Salut Pública de la Generalitat, segons ha pogut confirmar. El relleu arriba dos mesos després de la renúncia de Joan Guix per motius personals i en plena crisi pels rebrots a Catalunya que han obligat a ampliar les restriccions per contenir el virus.La decisió s'ha pres en una reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés. Argimon compatibilitzarà el nou càrrec amb les seves responsabilitats a l'ICS. El nomenament serà efectiu dimarts vinent al consell executiu.La figura del secretari de Salut Pública és una peça clau en aquests moments de crisi per la pandèmia, i el fet que hagi permanescut vacant durant setmanes ha estat una de les principals crítiques que ha rebut del departament que sumat dues baixes recents: la del director de l'Angència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, César Velasco, i la del cap del gabinet tècnic, Josep Ramon Morera. La plaça de Velasco es cobrirà a través d'un concurs públic, segons el departament.La setmana passada, la consellera Vergés també va anunciar la creació de la unitat de seguiment de la Covid-19, dirigida per l'especialista en medicina predictiva i salut pública de l'Institut Català de la Salut (ICS) Jacobo Mendioroz.Argimon va ser nomenat director gerent de l'ICS el juny del 2018, i ha desenvolupat diferents responsabilitats al Sistema de Salut de Catalunya. Entre setembre 2012 i fins al gener del 2016 va ser el director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Des de febrer del 2016 i fins al juny de 2018 va ser subdirector del CatSalut.Josep Maria Argimon és epidemiòleg, llicenciat en medicina i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialista en medicina preventiva i salut pública per l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB); diplomat en epidemiologia i estadística per la Universitat Pierre et Marie Curie París IV; màster en atenció sanitària basada en l’evidència per la Universitat d’Oxford i màster en epidemiologia i planificació sanitària per la Universitat de Gal·les.També ha estat consultor internacional a l’Amèrica Llatina per a la Unió Europea i l’Agència Alemanya de Cooperació. És autor de llibres i articles sobre epidemiologia clínica, planificació sanitària i salut pública.

