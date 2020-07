Totes les noves restriccions que des d'avui s'apliquen a l'àrea de Barcelona

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les noves restriccions del Govern per limitar l'activitat a Barcelona i l'àrea metropolitana amb l'objectiu de contenir els brots de Covid-19. Les mesures entren en vigor aquest dissabte a les 9h per un període de 15 dies prorrogables.El document també inclou la prohibició de reunions de més de deu persones, a la qual s'oposava la fiscalia però que va avalar el jutge, que afecten casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva. En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.La resolució suspèn l'obertura al públic d'equipaments culturals com els teatres, els cinemes i esdeveniments esportius, activitats lúdiques, recreatives, parcs d'atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats, activitats esportives -com ara gimnasos-, i dels locals i establiments d'oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques. Malgrat això, els ajuntaments poden, amb autorització prèvia del Procicat, habilitar espais adequats que respectin compleixin la distància de seguretat interpersonal, l'ús de la mascareta, amb horaris tancats i registre de dades de contacte.El document recomana a la població mantenir-se al seu domicili i limitar la circulació per les vies d'ús públic només per anar a treballar, assistir centres sanitaris, tenir cura de persones dependents, desplaçar-se a entitats financeres, anar a comprar en establiments d'alimentació i en comerços minoristes amb cita, fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual, atendre horts d'autoconsum, tràmits administratius, judicials o notarials o per causa de força major.En el text, que també avala la interlocutòria judicial, limita al 50% l'aforament interior dels establiments i en espais comuns dels hotels. El magistrat ho va avalar en veure-les proporcionals i adients. Sí que es mantenen les activitats de casals i colònies d'estiu.A continuació, totes les mesures detallades:

