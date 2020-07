Sanitat admet transmissió comunitària del virus a l'àrea de Barcelona

"Estic preocupat", ha admès el ministre de Sanitat, Salvador Illa, preguntat pels brots a Catalunya en una entrevista a El Suplement . "Dels 186 brots que tenim confirmats a l'Estat, els de Catalunya i Aragó són els que més em preocupen", ha afegit.Illa ha evitat parlar de segona onada davant l'increment descontrolat de contagis, però ha admès que hi ha transmissió comunitària a l'àrea metropolitana de Barcelona. "Quan ja no es poden identificar els brots com està passant, cal prendre mesures de distanciament social", ha afirmat. Amb tot, Illa s'ha mostrat confiat amb l'actitud responsable de la ciutadania i ha insistit que sense una vacuna ni un tractament definitiu, el més important ara és actuar amb celeritat per controlar els contagis.Per ara, ha admès el ministre, l'Estat no contempla aplicar l'estat d'alarma tot i que no descarta cap possibilitat. Preguntat si podria ser que en poques setmanes s'hagués de decretar un confinament general, Illa ho considera una possibilitat si no frenen els contagis.Per altra banda, el ministre ha apuntat que a la primavera de l'any vinent hi haurà amb tota probabilitat diverses vacunes. "És la informació que ens arriba", ha explicat. El ministre ha assegurat que a Europa hi ha el compromís de fer una distribució equitativa de la vacuna.El ministre de Sanitat ha explicat que l'Organització Mundial de la Salut es va quedar molt sorpresa per la ingent tasca de reorganització que va fer el Vall d'Hebron durant la pandèmia. I també ha detallat que el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que va participar aquesta setmana en homenatges a les víctimes de la Covid-19, va assegurar que Espanya havia donat exemple a l'hora de respondre a la pandèmia.L'espiral de contagis a Catalunya va in crescendo, a més d'un miler de nous casos detectats per dia a Catalunya . Primer va ser el Segrià. Després, l'Hospitalet de Llobregat. I ara la perspectiva és tan negativa per a Barcelona i l'àrea metropolitana que el Govern es prepara per prendre, de nou, mesures dràstiques. La transmissió és ja comunitària a la zona que més població concentra del país i així ha definit la situació la consellera de Salut, Alba Vergés: "Ens veiem en un moment horrorós de complexitat".De moment, s'ha recomanat a la ciutadania de les 13 principals ciutats metropolitanes, així com del Segrià i de la Noguera, que es quedi a casa. Es busca tallar la interacció social més enllà del nucli de convivència perquè ha estat aquest el principal motiu que ha disparat els contagis. Així doncs, s'han ordenat restriccions, com ara la prohibició de reunions de més de 10 persones, directriu que ha topat amb l'oposició de la Fiscalia. Però sobre la taula continua havent-hi el confinament domiciliari per evitar un nou col·lapse del sistema sanitari. "Som davant de l'última oportunitat per evitar que haguem de fer un salt en les mesures de contenció de tota la població", ha advertit la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó.Pràcticament, la reculada és fins a la fase 2 de la desescalada que va dissenyar el govern espanyol sota el comandament únic. Bars i restaurants han de limitar l'aforament al 50% en l'interior dels locals i augmentar la distància entre taules en terrasses, es tanquen teatres, cinemes i gimnasos, no es poden celebrar ni casaments ni funerals, i es limiten els aforaments als comerços.Les restriccions no estan exemptes d'incongruències. La recomanació és que els veïns s'han de quedar a casa i sortir només per allò que sigui imprescindible, però bars, terrasses i platges romandran oberts i, a més, en aquests moments hi ha turistes a la ciutat als quals no se'ls ha demanat que no surtin dels hotels.Quan no fa ni un mes que va acabar l'estat d'alarma, la gestió de la situació, ara estrictament en mans de la Generalitat, és una bomba de rellotgeria. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat el Govern d'actuar "tard" al Segrià, a l'Hospitalet de Llobregat i ara també a la capital catalana. Precoços en el calendari, els brots han dinamitat totes les previsions. Han arribat quan el sistema de rastreig no estava preparat i quan tot just el personal sanitari aspirava a poder prendre's un respir. A continuació, la radiografia de com la "fase de represa" es transforma ara en una reculada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor