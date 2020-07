Turull en el retorn a Parets: «Hauríem d'anar a l'una, de cara i sense por»

Jordi Turull ja és a casa: a Parets del Vallès. L'exconseller de la Presidència ha estat rebut aquest divendres al vespre al seu municipi per centenars de veïns que s'han acostat a la plaça de la Vila, al davant de l'ajuntament, el dia que ha sortit de la presó amb permís de tercer grau.Turull ha entrat per un passadís per mantenir les distàncies amb els assistents, però no ha pogut evitar acostar-se a saludar amics i coneguts. Ha arribat fins a les portes de l'ajuntament, on l'esperava l'alcalde Jordi Seguer. Junts han pujat al balcó i s'ha dirigit als presents.L'exconseller ha estat especialment crític amb el paper de la Fiscalia, que ara pot impugnar la seva situació: "Es mou en l'àmbit de la revenja, d'ajusticiar i d'escarmentar, no pas per buscar justícia. Si el tercer grau és a canvi de renunciar a les meves conviccions polítiques, no ho faré. La Fiscalia voldria reeducar-nos i que reneguéssim de les nostres conviccions polítiques, però no ho farem".Turull també ha insistit que el tercer grau no és pas un regal: "Avui és un dia que l'havíem somiat molt, però això no és la llibertat. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous dormirem a la presó. Això de la semillibertat no existeix. És com estar embarassat: o ho estàs, o no. La llibertat, la tens o no la tens", ha destacat.El paretà també ha estat especialment agraït als veïns per la rebuda d'aquest divendres, però també per les nombroses mostres de suport des que va ser empresonat: "No viuré prou anys per agrair-vos-ho. No sou prou conscients de la força que ens heu donat. Veia les cartes, les fotos... i pensava: si ells aguanten, tu també has d'aguantar", ha relatat.També ha tingut missatges en favor de la resta de forces independentistes. Ha defensat que mantindrà el compromís iniciat l'1-O "per culminar-lo de manera pacífica i democràtica", però ha estat clar amb la demanda d'unitat malgrat les tensions internes que sacsegen el seu espai polític i les relacions entre partits: "Ho hauríem de fer tan bé com ho fa la gent. Hauríem d'anar a l'una, de cara, sense por i intentar completar l'1-O".Turull ha rebut el suport dels veïns, però també de l'actual consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i de diversos alcaldes de la comarca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor