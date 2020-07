«No sabeu com he somiat en aquest Raval»: la càlida benvinguda de Terrassa a Josep Rull

🔴EN DIRECTE @joseprull arriba a #Terrassa entre crits de "llibertat". Mig miler de terrassencs esperaven l'exconseller en la seva arribada a la ciutat; informen @marcsolev i @martaavidaal https://t.co/nNut0c9ddO pic.twitter.com/qZv9xSUknM — LaTorre (@torrepalau) July 17, 2020

El Raval s'ha omplert per rebre l'exconseller terrassenc Foto: Marta Vidal

El Raval s'ha omplert per rebre a Josep Rull en la seva tornada a Terrassa, després de l'aplicació de l'article 83 del codi penitenciari. L'exconseller terrassenc ha arribat a l'ajuntament acompanyat de la seva dona, Meritxell Lluís. Allà l'esperaven un miler de persones sota cants de "llibertat". Eduard Pujol, ha assistit a l'acte com a representant de JuntsxCat.Malgrat que Raül Romeva i Carme Forcadell també han arribat a Sant Cugat i a Sabadell gràcies al mateix règim de permisos, l'organització dels respectius actes de benvinguda ha decidit cancel·lar-los com a mesura de prevenció i "atenint-nos a les recomanacions del govern per evitar contagis de la Covid-19". A Terrassa, però, s'ha celebrat sota mesures de seguretat i un compliment estricte de la distància social.Deu minuts abans de dos quarts de vuit del vespre, es començava a coure la benvinguda. Les càmeres i micròfons i la penjada d'un cartell amb la inscripció llibrertat presos polítics ha atret desenes de curiosos i a persones acompanyades amb cartells i estelades. De cop, les mirades i xiuxiuejos apunten cap al carrer de Sant Pere, des d'on arriba el conseller acompanyat de la seva esposa. Ràpidament, el Raval esclata en un fort aplaudiment i un intens clam de "llibertat".Abraçades, petons, somriures; el retrobament d'un terrassenc amb la seva ciutat i els seus veïns. L'organització pren la paraula i anuncia un minut de silenci pels represaliats, encausats i empresonats. El Raval és un puny. Rull enfila les escales de l'atri de l'ajuntament i saluda una munió de ciutadans que demana la llibertat dels presos."No sabeu com he arribat a somiar amb aquest Raval", exclama. I tots els concentrats aplaudeixen en sentir l'exconseller afirmar que per ell és un orgull ser català, però sobretot terrassenc. I mentre els sentiments eren a flor de pell, Rull deia que aquest divendres ha estat un dia molt especial per ell: "El fill gran el tinc de colònies amb el Cepitu, i amb el petit he anat a Vallpardís", i entre ulls que miraven expectants, afegeix: "És una normalitat tan bonica que ha curat cada instant de manca de llibertat".

Després d'un discurs que ha emocionat a més d'un dels presents han entrat en acció els Cants de la Llibertat. Aleshores, un cop més, els centenars de concentrats han enfilat la veu per cantar ritmes habituals de les concentracions sobiranistes com Bella Ciao i la Cançó dels Indignats. I per acabar, un sentit i unànime Els Segadors seguit d'un fort aplaudiment amb regust d'admiració i estima ​per un terrassenc que torna a Terrassa en una semi-llibertat "que no és llibertat".

Rull, Meritxell Lluís i Eduard Pujol canten amb els concentrats. Foto: Marta Vidal

Després de les animades cançons, i tot recordant anècdotes dels dies previs de judici, Rull ha narrat com manté sempre present el record de l'1-O: "Dos i anys i mig de presó han servit per fer-nos més forts, les nostres conviccions són més fortes que mai", advertia. Tot seguit, i de manera contundent, afirmava que sortir de la presó "no és llibertat, perquè continua sent una presó injusta". Per tancar, i com ja va fer a l'al·legat del judici del Procés, Rull citava els versos de Salvador Espriu a l'arxiconegut Assaig de Càntic en el Temple: "Ara digueu: Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble". per un terrassenc que torna a Terrassa en una semi-llibertat "que no és llibertat".

